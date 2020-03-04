Представители власти в Волгоградской области прояснили детали уголовного дела главы Михайловки





Юрий Хорошеньков, глава администрации Урюпинского района и по совместительству руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований» прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении Сергея Фомина, главы городского округа Михайловка. Вот что Юрий Хорошеньков заявил ИА «Высота 102». «Сотрудниками правоохранительных органов проводятся действия в отношении главы Михайловки. Важно отметить, что проводимая проверка касается его деятельности, не связанной с работой на посту главы городского округа. Напомню, до своего назначения в 2017 году Михайловской городской думой Сергей Анатольевич Фомин работал в частных структурах. Поэтому не надо торопиться с поспешными, не подкрепленными никем и ничем выводами. Давайте дождемся результатов работы соответствующих органов», - сказал Юрий Хорошеньков.

Напомним, накануне Сергей Фомин был допрошен в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что «он был допрошен и отпущен». Сегодня Сергей Фомин принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднику весны, которые прошли в Михайловке.

Справка. Согласно информации с официального сайта городского округа город Михайловка, Сергей Фомин, отслужив срочную службу на Черноморском флоте, начал трудовой путь в качестве слесаря КИПиА на ОАО «Себряковцемент». Затем трудился на муниципальных предприятиях Михайловки, работал торговым представителем и менеджером по продажам в ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз». В 2015 году Сергей Фомин окончил ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" по специальности инженер-строитель. В 2016 году будущий глава Михайловки завершил обучение в ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. С 2010 года возглавлял ЗАО «Мининвест» и ООО «Производство «Себряковминводы». С 27 октября 2017 года решением Михайловской городской думы назначен главой городского округа город Михайловка.



