В Волгограде легковушка столкнулась с трамваем

Происшествия 04.03.2020 10:20
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04.03.2020 10:20
Легковой автомобиль врезался в трамвай маршрута №7 в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, ДТП произошло в 8:19 на пересечении трамвайных путей с проезжей частью улицы Ангарской недалеко от остановки "Ул.Маршала Рокоссовского". По предварительной информации, машина не предоставила преимущество движения рельсовому транспорту. В результате ДТП никто не пострадал.
Во время оформления ДТП электротранспорт маршрутов №5,7 и 10 порядка 20 минут работал в измененных границах. Около 8.40 движение трамваев было полностью восстановлено.
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