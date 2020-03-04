В Волгограде легковушка столкнулась с трамваем





Легковой автомобиль врезался в трамвай маршрута №7 в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, ДТП произошло в 8:19 на пересечении трамвайных путей с проезжей частью улицы Ангарской недалеко от остановки "Ул.Маршала Рокоссовского". По предварительной информации, машина не предоставила преимущество движения рельсовому транспорту. В результате ДТП никто не пострадал.

Во время оформления ДТП электротранспорт маршрутов №5,7 и 10 порядка 20 минут работал в измененных границах. Около 8.40 движение трамваев было полностью восстановлено.



