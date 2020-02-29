Волгоградцы вышли на пикет в защиту заключенных в коммерческие «тюрьмы» животных

Общество 29.02.2020 17:16
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29.02.2020 17:16
«Трогайте себя, отстаньте от животных!» - с таким лозунгом вышла сегодня на пикет к ТРК «Акварель» группа волгоградцев. Обращение адресовано собственникам контактного зоопарка, расположенного в торговом центре. Как рассказал ИА «Высота 102» активист Илья Дурманов, он требует от надзорных органов закрытия таких зверинцев. Руководство развлекательного комплекса участники акции своими плакатами также призвали расторгнуть договорные отношения по аренде помещения с владельцами выставки животных.
«Закон об обращении с животными с ужесточенными требованиями вступил в силу с 1 января. Деятельность контактных зоопарков нелегитимна, но они продолжают работать. Коммерсанты по-прежнему наживаются на питомцах. Животные не узники. Они незаконно получили «сроки». Каждый день их трогают сотни рук, отчего они получают сильный стресс», - считает Илья Дурманов.
Нарушения в деятельности контактного зоопарка, расположенного в «Акварели», недавно выявила и природоохранная прокуратура. Надзорный орган установил, что посетители имеют беспрепятственный доступ к животным, которые «работают» в режиме восьмичасового рабочего дня семь дней в неделю. Также отсутствовал контроль за действиями гостей со стороны персонала и не было документов на корма для питомцев. Собственники зоопарка уже начали исполнять полученное предписание. На устранение всех замечаний отведен месяц.
Согласно новой редакции федерального закона о бережном обращении с животными, работать контактных зоопарков запрещена. Трогать питомцев можно только при наличии у них специальных укрытий, где они могут спрятаться от людей. В законе прописан и ряд других ограничении для владельцев мини-зоопарков.
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