В Волгограде все фуры направили на Третью Продольную магистраль





Постановление о временном ограничении движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения на весенний период издано в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, с 1 по 30 апреля текущего года ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие нагрузку на каждую ось более 5 тонн. Единственной автомобильной дорогой, где такие ограничения не распространяются, названа Третья Продольная магистраль.

Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено установить временные дорожные знаки «Ограничение массы, проходящей на ось транспортного средства», проинформировать Минтранспорта РФ, Росавтодор, органы власти и пользователей автодорог о введенных временных ограничениях.



