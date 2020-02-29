В Волгограде все фуры направили на Третью Продольную магистраль

Общество 29.02.2020 14:32
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29.02.2020 14:32
Постановление о временном ограничении движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения на весенний период издано в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, с 1 по 30 апреля текущего года ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие нагрузку на каждую ось более 5 тонн. Единственной автомобильной дорогой, где такие ограничения не распространяются, названа Третья Продольная магистраль.
Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено установить временные дорожные знаки «Ограничение массы, проходящей на ось транспортного средства», проинформировать Минтранспорта РФ, Росавтодор, органы власти и пользователей автодорог о введенных временных ограничениях.
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