Общество

В Волгоградской области мусор из квартиры "Плюшкина" вывозили грузовиками

Общество 28.02.2020 16:03
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28.02.2020 16:03


Приставы в Камышине исполнили решение суда, обязавшего местную жительницу очистить свою квартиру от мусора и провести дезинфекцию. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, женщина превратила свое жилище в хранилище бытовых отходов, кропотливо собирая все, что выбрасывали соседи: старые вещи, просроченные консервы, выброшенную мебель и т. п.
Устав от вони и тараканов соседи камышанки подали исковое заявление в суд, который встал на их сторону. Однако женщина исполнять судебное решение не собиралась, а свою коллекцию продолжала пополнять.
Накануне судебные приставы Камышинского районного отдела Управления ФССП России по Волгоградской области исполнили решение суда при помощи привлеченной организации по уборке и дезинфекции. Три грузовых машины понадобилось для того, чтобы вывезти на свалку весь хлам и мусор. Отмечается, что очистка "нехорошей" квартиры уже проводилась чуть более года назад.

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