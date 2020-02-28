Под Волгоградом в "Фунте Мяса" нашли почти два центнера подозрительной продукции

Общество 28.02.2020 09:46
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28.02.2020 09:46
Колбасные изделия, полуфабрикаты и мясо свинины общим весом 199 кг без ветеринарных сопроводительных документов обнаружены в ООО "Фунт Мяса" в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства РФ выявлены при проведении контрольно-надзорных мероприятий у юридического лица в торговом павильоне.
Россельхознадзор поясняет, что отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого товара и эпизоотическое благополучие территорий его происхождения порождают риск вспышки такой распространенной болезни животных как африканская чума свиней, а так же возможность заражения людей особо опасными заболеваниями общими для человека и животных. Кроме того, с 1 июля 2018 года ветеринарные сопроводительные документы оформляются в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы "Меркурий".
В реализации также были обнаружены колбасные изделия, на которых отсутствовала часть маркировки, информирующая покупателя о продукте. По результатам проверки ООО "Фунт Мяса" и директор предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ. Назначен административный штраф.
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