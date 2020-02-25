В Волгоградской области ураган валит деревья





В Волгоградской области сильный ветер валит деревья и рвет обшивку рекламных щитов. Как сообщает ИА «Высота 102», в районе улицы Советской в центре Волгограда большое дерево повредило электрические провода и упало прямо на припаркованный автомобиль. Сейчас с ситуацией разбираются полицейские и муниципальные службы.





В Волжском сегодня ночью большое дерево рухнуло прямо на пешеходную дорожку на улице Горького. К счастью, это случилось, когда на улице не было прохожих. Также о многочисленных случаях падения деревьев жители региона сообщают в соцсетях.





По прогнозу синоптиков, сегодня в регионе погода не улучшится. Прогнозируется снег с дождем, в отдельных северных и центральных районах – сильный снег и метель. Местами возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра ночью достигали 14-19 метров в секунду, однако днем они могут усилиться до 17-22 метров в секунду.



