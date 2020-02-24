



Право собственности управления Росимущества в Волгоградской области на 60 браконьерских раколовок признал Суровикинский районный суд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения, ТУ Росимущества по Волгоградской области обратилось с исками в суд о признании ловушек для раков бесхозяйным имуществом и признании на это имущество права собственности Российской Федерации. Эти требования были удовлетворены.

Согласно материалам дела, 40 ловушек для раков в конце июня прошлого года обнаружили в акватории реки Аксенец в Чернышковском районе инспекторы Цимлянского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Раколовки, которые являются запрещенным орудием лова, были изъяты. В ходе административного расследования собственников браконьерских ловушек найти не удалось, производство по делу было прекращено и принято решение о передаче изъятого орудия лова в собственность государства в соответствии с законодательством РФ.

Аналогичное решение было принято и по 20 ловушкам раколовных многоходовых, обнаруженным в начале октября 2019 года на акватории реки Цимла выше по течению от автомоста в п. Басакин Чернышковского района. Собственников этого имущества также установить не удалось.



