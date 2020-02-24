В мире людей и животных: фоторепортаж с волгоградского Птичьего рынка

Общество 24.02.2020 12:39
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24.02.2020 12:39
Птичий рынок в Дзержинском районе Волгограда - место с особенной и неоднозначной атмосферой. Сюда можно прийти "просто посмотреть", а потом неожиданно для самого себя обрести пушистого друга или стать обладателем дюжины рыбок и пары морских свинок. Все как детском стихотворении Эдуарда Успенского. Картинки сегодняшней жизни волгоградского птичьего рынка - в фоторепортаже ИА "Высота 102".
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