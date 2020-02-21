Общество

В Волгограде пройдут съемки фильма «Воздух» Алексея Германа

Общество 21.02.2020 06:43
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21.02.2020 06:43


Кастинг для съемок сцен битвы за Сталинград, которые войдут в фильм «Воздух», пройдет в Волгограде 22 и 24 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», на своей странице в соцсети съемочная группа заявила, что нужны мужчины от 18 лет на роли советских и немецких солдат. Исторический фильм о советских девушках–летчицах снимает режиссер Алексей Герман – младший.

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