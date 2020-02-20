Оживленный перекресток в центре Волгограда «оккупировали» строители





Спецтехнику и горы песка прямо на проезжей части вот уже несколько дней наблюдают горожане на перекрестке улиц им. Михаила Балонина и Кубанской в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в редакцию ИА "Высота 102" автомобилисты, проехать по оживленному перекрестку, к примеру, в вечерний час пик сейчас крайне проблематично.

"Понаставили бетонных блоков, а места для проезда практически не осталось. На Кубанской всегда полно машин, поэтому разъехаться на узком пяточке - целая история", - рассказал читатель информагентства.









Отметим, что ул. Кубанскую и Володарского капитально отремонтировали перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. В администрации Волгограда пояснили, что сейчас работы на перекрестке осуществляет застройщик расположенного неподалеку жилого комплекса - высотку подключают к инженерным сетям.















