Оживленный перекресток в центре Волгограда «оккупировали» строители

Общество 20.02.2020 13:29
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20.02.2020 13:29
Спецтехнику и горы песка прямо на проезжей части вот уже несколько дней наблюдают горожане на перекрестке улиц им. Михаила Балонина и Кубанской в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в редакцию ИА "Высота 102" автомобилисты, проехать по оживленному перекрестку, к примеру, в вечерний час пик сейчас крайне проблематично.
"Понаставили бетонных блоков, а места для проезда практически не осталось. На Кубанской всегда полно машин, поэтому разъехаться на узком пяточке - целая история", - рассказал читатель информагентства.
Отметим, что ул. Кубанскую и Володарского капитально отремонтировали перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. В администрации Волгограда пояснили, что сейчас работы на перекрестке осуществляет застройщик расположенного неподалеку жилого комплекса - высотку подключают к инженерным сетям.
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