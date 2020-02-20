Общество

В Волгограде транспортные карты льготников получили 65 тысяч человек

Общество 20.02.2020 11:43
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20.02.2020 11:43


Гражданам, пользующимся транспортной картой «Льготника» на муниципальных маршрутах общественного транспорта, необходимо один раз в год предоставлять в МФЦ актуальную справку, подтверждающую величину среднедушевого дохода. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», напомнили в администрации Волгограда. 
Введение электронной системы оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте значительно упростило процедуру оформления льготных проездных билетов. Если раньше гражданам, имеющим право на льготный проезд, приходилось ежемесячно приобретать бумажный проездной билет, предъявляя при этом пакет необходимых документов, то сейчас, имея на руках красную транспортную карту, достаточно один раз в год в любом отделении МФЦ предъявить справку о величине среднедушевого дохода – ее выдают органы социальной защиты населения Волгоградской области. 
Напомним, в начале прошлого года для жителей Волгоградской области, имеющих право на льготный проезд, было принято решение о повышении предельного среднедушевого дохода для предоставления им права на приобретение социальных проездных билетов на все виды транспорта — с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума. Это позволило практически в 2 раза увеличить количество жителей, имеющих право на льготный проезд на всех видах транспорта.
При этом требование о ежегодном предъявлении справки о доходах не распространяется на инвалидов I группы и детей-инвалидов – им достаточно посетить МФЦ один раз в пять лет, чтобы предоставить документы (паспорт, СНИЛС и справку о доходах). 
Напомним, транспортная карта «Волна» действует 5 лет, а пополнить ее можно более чем в 100 точках, а также в режиме онлайн.
Добавим также, что согласно Социальному кодексу Волгоградской области на время дачного сезона, с 1 мая по 31 октября,  граждане, пользующиеся поддержкой государства, могут оформить социальные проездные билеты на городской общественный транспорт вне зависимости от их среднедушевого дохода.
На сегодняшний день в Волгограде выдано свыше 65 тысяч транспортных карт «Льготника».
Отделения МФЦ Волгограда:
Дзержинский район пр. Маршала Жукова, 125
Красноармейский район ул. Брестская, 19а
Советский район ул. Даугавская, 4
Тракторозаводский район пр. Ленина, 211
Центральный район ул. Комсомольская, 10
Краснооктябрьский район ул. Богунская, 12
Краснооктябрьский район ул. Бажова, 11
Ворошиловский район ул. Буханцева, 20
Кировский район ул. 64 Армии, 71Д.
 

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