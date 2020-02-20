









Необычное и очень трогательное предложение руки и сердца сделал накануне вечером на катке в пойме реки Царица житель Волгограда Никита своей девушке Юлии. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" его сестра Екатерина, пара встречается уже три года. "Юлия дождалась брата из армии. Он был срочником, а сейчас служит по контракту. Сделать такое предложение своей девушке было его идеей. Он все придумал и попросил меня сходить в парк и обо всем договориться", - рассказала Екатерина.

По ее словам, для Юлии произошедшее стало настоящим сюрпризом. "По легенде мы просто пришли покататься на коньках. Она ничего не знала. В какой-то момент заиграла музыка, брат опустился на одно колено и сделал Юле предложение. Это было очень романтично", - вспоминает Екатерина.

Директор парка "Раздолье" Андрей Еркин сообщил, что такое событие за время работы катка в пойме реки Царица случилось впервые. "К нам обратились за помощью с организации этого мероприятия. Как такому событию не помочь?! Мы с радостью согласились", - рассказал Еркин. По его словам, все прошло великолепно.



