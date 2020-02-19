Сбербанк поможет подарить близким и друзьям WOW-день





К праздникам 23 Февраля и 8 Марта Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить родных и близких и создать для них запоминающийся #wow-день: в зависимости от интересов и увлечений вашего дорогого человека сервис предлагает различные варианты организации праздничного дня, тут же можно подсмотреть идеи подарков в предлагаемых подборках, решая проблему клиента «а что же подарить?».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на все представленные предложения на sberbank.ru действуют специальные условия и скидки. К примеру, на «Беру» можно купить подарки не только со скидкой, но и оформить в кредит с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком». К проекту также подключилось более 50 партнеров банка.

Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка по маркетингу, медиа, рекламе и коммуникациям: «Не всегда получается быстро определиться с подарком для близких людей, и здесь на помощь приходит добрый праздничный сервис Сбербанка. Вам останется только выбрать, какой день вы хотите подарить — беззаботный, бодрый, уютный и так далее, — а об остальном позаботимся мы. Спецпредложения банка, компаний экосистемы и наших партнеров не только сделают праздник незабываемым, но и будут предоставлены на лучших условиях».

Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам.