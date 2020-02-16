Процесс разрушения пошел: новые объекты набережной познали любовь жителей Волгограда





Перезимовавшие малые архитектурные формы у фонтана на верхней террасе Центральной набережной в Волгограде уже не выглядят новенькими, как всего лишь 7 месяцев назад. Как убедился корр. ИА «Высота 102», деревянные скамейки не выдержали напора отдыхающих и стали облезлыми. Местами дерево имеет серьезные повреждения.





Возможно, причинами повреждений стали небережливое отношение горожан к новинке и активная эксплуатация, а может быть подкачало качество материала, из которого изготовлены скамьи. Как волгоградские власти будут решать проблему непрезентабельного вида одного из самых популярных объектов набережной, пока неизвестно. Напомним, обновленная верхняя терраса была открыта после реконструкции в начале мая прошлого года.