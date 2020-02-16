Общество

Процесс разрушения пошел: новые объекты набережной познали любовь жителей Волгограда

Общество 16.02.2020 16:07
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16.02.2020 16:07


Перезимовавшие малые архитектурные формы у фонтана на верхней террасе Центральной набережной в Волгограде уже не выглядят новенькими, как всего лишь 7 месяцев назад. Как убедился корр. ИА «Высота 102», деревянные скамейки не выдержали напора отдыхающих и стали облезлыми. Местами дерево имеет серьезные повреждения. 

Возможно, причинами повреждений стали небережливое отношение горожан к новинке и активная эксплуатация, а может быть подкачало качество материала, из которого изготовлены скамьи. Как волгоградские власти будут решать проблему непрезентабельного вида одного из самых популярных объектов набережной, пока неизвестно. Напомним, обновленная верхняя терраса была открыта после реконструкции в начале мая прошлого года.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что аудиторы КСП намерены провести проверку исполнения муниципальных контрактов по выполнению комплекса работ по объекту «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-ой Армии». А в прошлом году в Волгограде разразился скандал, связанный с установкой дорогих скамеек на Центральной набережной. Выяснилось, что часть малых архитектурных форм проходила в смете по цене в 2,2 миллиона рублей и должна была поставляться от европейского производителя. Однако на самом деле скамейки по гораздо более низкой цене сделала местная фирма «Красота под ногами». 

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