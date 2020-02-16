Процесс разрушения пошел: новые объекты набережной познали любовь жителей Волгограда

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что аудиторы КСП намерены провести проверку исполнения муниципальных контрактов по выполнению комплекса работ по объекту «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-ой Армии». А в прошлом году в Волгограде разразился скандал, связанный с установкой дорогих скамеек на Центральной набережной. Выяснилось, что часть малых архитектурных форм проходила в смете по цене в 2,2 миллиона рублей и должна была поставляться от европейского производителя. Однако на самом деле скамейки по гораздо более низкой цене сделала местная фирма «Красота под ногами».
Общество 16.02.2020 16:07
0
16.02.2020 16:07
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что аудиторы КСП намерены провести проверку исполнения муниципальных контрактов по выполнению комплекса работ по объекту «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-ой Армии». А в прошлом году в Волгограде разразился скандал, связанный с установкой дорогих скамеек на Центральной набережной. Выяснилось, что часть малых архитектурных форм проходила в смете по цене в 2,2 миллиона рублей и должна была поставляться от европейского производителя. Однако на самом деле скамейки по гораздо более низкой цене сделала местная фирма «Красота под ногами».
Перезимовавшие малые архитектурные формы у фонтана на верхней террасе Центральной набережной в Волгограде уже не выглядят новенькими, как всего лишь 7 месяцев назад. Как убедился корр. ИА «Высота 102», деревянные скамейки не выдержали напора отдыхающих и стали облезлыми. Местами дерево имеет серьезные повреждения.
Возможно, причинами повреждений стали небережливое отношение горожан к новинке и активная эксплуатация, а может быть подкачало качество материала, из которого изготовлены скамьи. Как волгоградские власти будут решать проблему непрезентабельного вида одного из самых популярных объектов набережной, пока неизвестно. Напомним, обновленная верхняя терраса была открыта после реконструкции в начале мая прошлого года.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что аудиторы КСП намерены провести проверку исполнения муниципальных контрактов по выполнению комплекса работ по объекту «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-ой Армии». А в прошлом году в Волгограде разразился скандал, связанный с установкой дорогих скамеек на Центральной набережной. Выяснилось, что часть малых архитектурных форм проходила в смете по цене в 2,2 миллиона рублей и должна была поставляться от европейского производителя. Однако на самом деле скамейки по гораздо более низкой цене сделала местная фирма «Красота под ногами».
Реклама
«К нам прокуроры и губернаторы не ходят»: торговцы с волгоградского тракторного рынка не готовы переселяться16.02.2020 20:41
Общество 16.02.2020 20:41
Волгоградцы из-за «Концессий теплоснабжения» живут в окружении «окопов»16.02.2020 18:03
Общество 16.02.2020 18:03
«Родина-мать» с грушей в руке и с жуком-навозником по соседству: Волгоград в шоке от рекламы доставки товаров16.02.2020 16:53
Общество 16.02.2020 16:53
«Позор и показуха»: история со сносом гаражей на улице Историческая в Волгограде дошла до президента16.02.2020 13:47
Общество 16.02.2020 13:47
Имущества на миллиард: в Волгограде продают два торговых центра беглого экс-депутата Госдумы16.02.2020 12:20
Общество 16.02.2020 12:20
Пенсионный фонд в Волгоградской области «состарил» второклассника16.02.2020 11:20
Общество 16.02.2020 11:20
В Волгоградской области УФАС нещадно штрафует крупные компании за «мерзкую» рекламу16.02.2020 07:41
Общество 16.02.2020 07:41
Надышались весной: в Волжском выставка первоцветов вызвала аншлаг15.02.2020 17:20
Общество 15.02.2020 17:20
В Волгограде почтили память погибших в Афганистане15.02.2020 16:37
Общество 15.02.2020 16:37
«Так жить мы уже не можем»: в Краснослободске обманутые властями переселенцы стонут от бездорожья15.02.2020 15:40
Общество 15.02.2020 15:40
Готовимся к пробкам: на мост Волжской ГЭС вернулся большой ремонт15.02.2020 13:52
Общество 15.02.2020 13:52
Президент РФ наградил троих пожарных из Волгоградской области за спасение туристов-экстремалов15.02.2020 12:48
Общество 15.02.2020 12:48
В Волгограде у спорткомплекса «Зенит» сажают аллею крымских сосен15.02.2020 10:02
Общество 15.02.2020 10:02
Волгоградская епархия показала цветную роспись собора Александра Невского14.02.2020 17:53
Общество 14.02.2020 17:53
В Ворошиловском районе Волгограда снесут гаражи и будки14.02.2020 17:16
Общество 14.02.2020 17:16
Реклама