Общество 16.02.2020 18:03
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16.02.2020 18:03
Арбитражный суд Волгоградской области обязал ООО «Концессии теплоснабжения» восстановить нарушенное благоустройство на месте замены труб. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принято по иску администрации Тракторозаводского района. Концессионер еще летом 2018 года получил от администрации разрешение на проведение земляных работ в районе улиц Жолудева и Дзержинского.
Договор на техническое переустройство наружных сетей горячего водоснабжения был заключен с фирмой «СтройСервис», однако компания сразу же обанкротилась и не смогла выполнить взятые на себя обязательства. Только в ноябре прошлого года «Концессии теплоснабжения» заключили новый договор с ООО «Современные системы реновации» на окончание работ. Это произошло в тот день, когда администрация района составила протокол об административном правонарушении в отношении концессионера. Суд посчитал, что именно «Концессии теплоснабжения» несут ответственность за невыполнение обязательств по восстановлению асфальтобетонного покрытия и обязал компанию в течение месяца провести необходимые работы.
Между тем, жители домов №51 и 53 по ул. Дзержинского рассказали, что почти целый год ждали, когда, наконец, закроют открытые еще в январе прошлого года траншеи. «Одна из таких ям была у нас прямо посередине двора. Хотя ее и огородили, но мы переживали за детей, чтобы туда не свалились. Закопали только в декабре прошлого года после наших жалоб», - говорят люди.
Но и сейчас территория вокруг этих домов распахана и закидана старыми плитами и кусками асфальта. «Живем в окружении окопов – хоть кино снимай. Вроде хорошее дело делают, трубы меняют, но неужели нельзя за собой все убрать?», - недоумевают горожане.
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