Общество

«Так жить мы уже не можем»: в Краснослободске обманутые властями переселенцы стонут от бездорожья

Общество 15.02.2020 15:40
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15.02.2020 15:40


В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Краснослободска, которые отчаялись достучаться до местной власти.
«Уже более чем 2 года назад мы проживаем в построенных домах на улицах Ватутина и Стадионная. В момент переселения местные власти нам «обещали» необходимую инфраструктуру, однако ее нет до сих пор. Речь идет главным образом об отсутствии дороги с твердым покрытием улицы Ватутина.  Мало того, что ее не проехать в дожди или заморозки, по ней абсолютно опасно передвигаться даже пешеходам. А рядом школа №2, ЖКХ... Дорога для нас имеет очень большое значение, она широкая, практически центральная. Для нас, но, видимо, не для главы Краснослободска Суркова. Местные старожилы говорят, что в отвратительном состоянии дорога была всегда. Но так жить мы уже не можем», - рассказали журналистам люди.

Жители улицы Ватутина утверждают, что просили власти хотя бы выровнять дорогу, засыпав ее асфальтовой крошкой. Но реакции не последовало.

Стоит отметить, что бездорожье – одна из отличительных черт Краснослободска. В относительно приличном состоянии находятся лишь центральные улицы. Для большинства местных жителей бывает большой радостью, если власти укрепляют дорогу парой машин щебенки.  
На официальном сайте администрации Краснослободска обнаружить какую-либо актуальную информацию о перспективах дорожного развития городского поселения обнаружить не удалось. Зато на главной странице красуется фото главы местной администрации Владимира Суркова. Это, видимо, пока все, чем он может порадовать жителей.
 

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