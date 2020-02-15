«Так жить мы уже не можем»: в Краснослободске обманутые властями переселенцы стонут от бездорожья

«Уже более чем 2 года назад мы проживаем в построенных домах на улицах Ватутина и Стадионная. В момент переселения местные власти нам «обещали» необходимую инфраструктуру, однако ее нет до сих пор. Речь идет главным образом об отсутствии дороги с твердым покрытием улицы Ватутина. Мало того, что ее не проехать в дожди или заморозки, по ней абсолютно опасно передвигаться даже пешеходам. А рядом школа №2, ЖКХ... Дорога для нас имеет очень большое значение, она широкая, практически центральная. Для нас, но, видимо, не для главы Краснослободска Суркова. Местные старожилы говорят, что в отвратительном состоянии дорога была всегда. Но так жить мы уже не можем», - рассказали журналистам люди.
Жители улицы Ватутина утверждают, что просили власти хотя бы выровнять дорогу, засыпав ее асфальтовой крошкой. Но реакции не последовало.
Стоит отметить, что бездорожье – одна из отличительных черт Краснослободска. В относительно приличном состоянии находятся лишь центральные улицы. Для большинства местных жителей бывает большой радостью, если власти укрепляют дорогу парой машин щебенки.