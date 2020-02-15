«Так жить мы уже не можем»: в Краснослободске обманутые властями переселенцы стонут от бездорожья





В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Краснослободска, которые отчаялись достучаться до местной власти.

«Уже более чем 2 года назад мы проживаем в построенных домах на улицах Ватутина и Стадионная. В момент переселения местные власти нам «обещали» необходимую инфраструктуру, однако ее нет до сих пор. Речь идет главным образом об отсутствии дороги с твердым покрытием улицы Ватутина. Мало того, что ее не проехать в дожди или заморозки, по ней абсолютно опасно передвигаться даже пешеходам. А рядом школа №2, ЖКХ... Дорога для нас имеет очень большое значение, она широкая, практически центральная. Для нас, но, видимо, не для главы Краснослободска Суркова. Местные старожилы говорят, что в отвратительном состоянии дорога была всегда. Но так жить мы уже не можем», - рассказали журналистам люди.



Жители улицы Ватутина утверждают, что просили власти хотя бы выровнять дорогу, засыпав ее асфальтовой крошкой. Но реакции не последовало. Жители улицы Ватутина утверждают, что просили власти хотя бы выровнять дорогу, засыпав ее асфальтовой крошкой. Но реакции не последовало.



Стоит отметить, что бездорожье – одна из отличительных черт Краснослободска. В относительно приличном состоянии находятся лишь центральные улицы. Для большинства местных жителей бывает большой радостью, если власти укрепляют дорогу парой машин щебенки. Стоит отметить, что бездорожье – одна из отличительных черт Краснослободска. В относительно приличном состоянии находятся лишь центральные улицы. Для большинства местных жителей бывает большой радостью, если власти укрепляют дорогу парой машин щебенки.

На официальном сайте администрации Краснослободска обнаружить какую-либо актуальную информацию о перспективах дорожного развития городского поселения обнаружить не удалось. Зато на главной странице красуется фото главы местной администрации Владимира Суркова. Это, видимо, пока все, чем он может порадовать жителей.