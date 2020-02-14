В Волгограде общественная столовая замучила ароматами жителей многоэтажки





На 60 суток приостановлена работа общественной столовой "Пончик" в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, деятельность предприятия общественного питания была проверена на основании коллективного обращения жителей дома №16 по улице Коммунистическая. Как выяснилось, столовая "Пончик" работает по этому адресу.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Специалисты обнаружили, что столовая не оборудована отдельной системой вентиляции от вентиляции жилого дома №16 по ул. Коммунистической: шахта вытяжной вентиляции не выступает над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 метра.

Постановлением Центрального районного суда Волгограда владелец столовой - ООО "Река" - привлечен к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



