Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилей





По данным городского центра управления пассажирскими перевозками, сегодня в пик снегопада с 6-00 до 9-00 городским общественным транспортом уже воспользовались порядка 80 тысяч человек. Это примерно на 20% больше, чем в аналогичный период в другие будние дни. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В условиях снежного циклона, пришедшего в Волгоград, городской общественный транспорт работает в штатном режиме. На муниципальные маршруты сегодня вышли 555 единиц автобусов, троллейбусов и трамвайных вагонов.

Волгоградцев, начиная с часа пик, обслуживают 290 автобусов, 103 троллейбуса и 162 трамвайных вагона. По информации регионального ЦГМС к 6 часам утра в Волгограде выпало около 6 мм осадков, преимущественно в виде мокрого снега. По состоянию на 10-30 в Волгограде количество выпавших осадков составило около 8,2 мм, температура воздуха опустилась до -2 градусов. В течение всего дня 6 февраля осадки продолжатся, температура воздуха продолжит понижаться. К пятнице, 7 февраля, столбик термометра опустится до -8 градусов, к выходным еще более похолодает, осадки ожидаются кратковременные.



