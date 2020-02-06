Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилей

Общество 06.02.2020 13:08
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06.02.2020 13:08
По данным городского центра управления пассажирскими перевозками, сегодня в пик снегопада с 6-00 до 9-00 городским общественным транспортом уже воспользовались порядка 80 тысяч человек. Это примерно на 20% больше, чем в аналогичный период в другие будние дни. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В условиях снежного циклона, пришедшего в Волгоград, городской общественный транспорт работает в штатном режиме. На муниципальные маршруты сегодня вышли 555 единиц автобусов, троллейбусов и трамвайных вагонов.
Волгоградцев, начиная с часа пик, обслуживают 290 автобусов, 103 троллейбуса и 162 трамвайных вагона. По информации регионального ЦГМС к 6 часам утра в Волгограде выпало около 6 мм осадков, преимущественно в виде мокрого снега. По состоянию на 10-30 в Волгограде количество выпавших осадков составило около 8,2 мм, температура воздуха опустилась до -2 градусов. В течение всего дня 6 февраля осадки продолжатся, температура воздуха продолжит понижаться. К пятнице, 7 февраля, столбик термометра опустится до -8 градусов, к выходным еще более похолодает, осадки ожидаются кратковременные.
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