Общество 05.02.2020 16:35
0
05.02.2020 16:35
Сегодня ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются уже в ночь с 5 на 6 февраля. Как сообщает ИА "Высота 102", по прогнозу Волгоградского ЦГМС, на который ссылается региональное МЧС, ухудшение погодных условий начнется с юго-западных районов, а затем распространится на большую часть территории Волгоградской области.
Так, днем 6 февраля, а также ночью и утром 7 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега. 7 февраля - преимущественно снег, метель, в отдельных районах туманы, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости до 500 метров. Ветер восточный 15 м/с с усилением до 20 м/с.
Температура воздуха 6 февраля днем составит от 1 до -4 градусов, ночью до -9.
7 февраля днем будет от -4 до -9 в северных районах, а на юге области до +3.
8 февраля интенсивность осадков уменьшится, на дорогах возможна гололедица. Ожидается понижение температуры до -11 днем в отдельных районах. В последующие дни 9-10 февраля сохранится умеренная морозная погода с дальнейшим понижением температуры до 20 градусов мороза.
Сотрудники МЧС просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок в эти дни, а граждан - соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Реклама
На восстановление движения трамваев в Волгограде ушло четыре часа05.02.2020 11:48
Общество 05.02.2020 11:48
Взялись за органы: чиновников администрации Волгоградской области ждет кадровая «встряска»05.02.2020 10:40
Общество 05.02.2020 10:40
Комментарии 31
В Волгограде ночью подлатали Астраханский мост05.02.2020 10:00
Общество 05.02.2020 10:00
Ученики сельской школы в Волгоградской области пили опасную воду05.02.2020 08:16
Общество 05.02.2020 08:16
Снег, дождь и ветер могут осложнить дорожную обстановку в Волгоградской области04.02.2020 19:06
Общество 04.02.2020 19:06
Чинили долго: Дом офицеров в Волгограде "расконсервировали" спустя год после закрытия04.02.2020 15:57
Общество 04.02.2020 15:57
Комментарии 22
В центре Волгограда пристраивают в добрые руки «музыкальных» щенков04.02.2020 15:49
Общество 04.02.2020 15:49
Комментарии 16
В Волгоградской области проиндексировали пособие на погребение04.02.2020 15:34
Общество 04.02.2020 15:34
Суд узаконил проживание волгоградцев в пожарном депо04.02.2020 13:10
Общество 04.02.2020 13:10
В Волгоградской области по жалобам граждан проверили мусорные тарифы04.02.2020 12:33
Общество 04.02.2020 12:33
Комментарии 17
Плати и созерцай: в пойме реки Царицы в Волгограде за деньги горожан высадят фамильный сквер04.02.2020 12:11
Общество 04.02.2020 12:11
Комментарии 31
В Волгограде километр Второй Продольной разделят бетоном ради безопасности04.02.2020 09:39
Общество 04.02.2020 09:39
В Волгограде хотят снести еще 30 гаражей03.02.2020 17:07
Общество 03.02.2020 17:07
Комментарии 15
Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казаки03.02.2020 10:32
Общество 03.02.2020 10:32
Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решето03.02.2020 10:27
Общество 03.02.2020 10:27
Комментарии 16
Реклама