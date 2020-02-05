Общество

Февраль разбушевался: Волгоградская область окажется во власти мокрого снега, метели и гололеда

Общество 05.02.2020 16:35
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05.02.2020 16:35


Сегодня ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются уже в ночь с 5 на 6 февраля. Как сообщает ИА "Высота 102", по прогнозу Волгоградского ЦГМС, на который ссылается региональное МЧС, ухудшение погодных условий начнется с юго-западных районов, а затем распространится на большую часть территории Волгоградской области. 
Так, днем 6 февраля, а также ночью и утром 7 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега. 7 февраля - преимущественно снег, метель, в отдельных районах туманы, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости до 500 метров. Ветер восточный 15 м/с с усилением до 20 м/с. 
Температура воздуха 6 февраля днем составит от 1 до -4 градусов, ночью до -9. 
7 февраля  днем будет от -4 до -9 в северных районах, а на юге области до +3. 
8 февраля интенсивность осадков уменьшится, на дорогах возможна гололедица. Ожидается понижение температуры до -11 днем в отдельных районах. В последующие дни 9-10 февраля сохранится умеренная морозная погода с дальнейшим понижением температуры до 20 градусов мороза. 
Сотрудники МЧС просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок в эти дни, а граждан - соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

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