



Сегодня ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются уже в ночь с 5 на 6 февраля. Как сообщает ИА "Высота 102", по прогнозу Волгоградского ЦГМС, на который ссылается региональное МЧС, ухудшение погодных условий начнется с юго-западных районов, а затем распространится на большую часть территории Волгоградской области.

Так, днем 6 февраля, а также ночью и утром 7 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега. 7 февраля - преимущественно снег, метель, в отдельных районах туманы, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости до 500 метров. Ветер восточный 15 м/с с усилением до 20 м/с.

Температура воздуха 6 февраля днем составит от 1 до -4 градусов, ночью до -9.

7 февраля днем будет от -4 до -9 в северных районах, а на юге области до +3.

8 февраля интенсивность осадков уменьшится, на дорогах возможна гололедица. Ожидается понижение температуры до -11 днем в отдельных районах. В последующие дни 9-10 февраля сохранится умеренная морозная погода с дальнейшим понижением температуры до 20 градусов мороза.

Сотрудники МЧС просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок в эти дни, а граждан - соблюдать правила пожарной безопасности в быту.