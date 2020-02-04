



В Кировском районе на разделительной полосе Второй Продольной магистрали подрядная организация начала подготовительные работы перед установкой бетонного барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки транспорта. Протяженность линии ограждения составит почти километр – от пересечения с улицей Изоляторной до пересечения с улицей Лавровой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

На первом этапе рабочие с помощью тяжелой техники выполнят фрезерование участков разделительной полосы. Затем в подготовленную траншею установят бетонные блоки типа «Нью-Джерси» – всего более 220 штук. Для ориентирования водителей в темное время суток по верхнему краю барьера рабочие закрепят световозвращающие маркеры. Вес каждого блока составляет порядка 2,5 тонн - соединенные в единую конструкцию, они способны полностью предотвратить встречные лобовые столкновения, уменьшить вероятность опрокидывания транспортного средства при ДТП, пояснили в мэрии.



