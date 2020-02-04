Общество

В Волгограде километр Второй Продольной разделят бетоном ради безопасности

Общество 04.02.2020 09:39
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04.02.2020 09:39


В Кировском районе на разделительной полосе Второй Продольной магистрали подрядная организация начала подготовительные работы перед установкой бетонного барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки транспорта. Протяженность линии ограждения составит почти километр – от пересечения с улицей Изоляторной до пересечения с улицей Лавровой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 
На первом этапе рабочие с помощью тяжелой техники выполнят фрезерование участков разделительной полосы. Затем в подготовленную траншею установят бетонные блоки типа «Нью-Джерси» – всего более 220 штук. Для ориентирования водителей в темное время суток по верхнему краю барьера рабочие закрепят световозвращающие маркеры. Вес каждого блока составляет порядка 2,5 тонн - соединенные в единую конструкцию, они способны полностью предотвратить встречные лобовые столкновения, уменьшить вероятность опрокидывания транспортного средства при ДТП, пояснили в мэрии.

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