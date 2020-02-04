Общество 04.02.2020 09:39
2
04.02.2020 09:39
В Кировском районе на разделительной полосе Второй Продольной магистрали подрядная организация начала подготовительные работы перед установкой бетонного барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки транспорта. Протяженность линии ограждения составит почти километр – от пересечения с улицей Изоляторной до пересечения с улицей Лавровой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
На первом этапе рабочие с помощью тяжелой техники выполнят фрезерование участков разделительной полосы. Затем в подготовленную траншею установят бетонные блоки типа «Нью-Джерси» – всего более 220 штук. Для ориентирования водителей в темное время суток по верхнему краю барьера рабочие закрепят световозвращающие маркеры. Вес каждого блока составляет порядка 2,5 тонн - соединенные в единую конструкцию, они способны полностью предотвратить встречные лобовые столкновения, уменьшить вероятность опрокидывания транспортного средства при ДТП, пояснили в мэрии.
Реклама
Суд узаконил проживание волгоградцев в пожарном депо04.02.2020 13:10
Общество 04.02.2020 13:10
В Волгоградской области проверили мусорные тарифы04.02.2020 12:33
Общество 04.02.2020 12:33
Плати и созерцай: в пойме реки Царицы в Волгограде за деньги горожан высадят фамильный сквер04.02.2020 12:11
Общество 04.02.2020 12:11
Комментарии 21
В Волгограде хотят снести еще 30 гаражей03.02.2020 17:07
Общество 03.02.2020 17:07
Комментарии 14
Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казаки03.02.2020 10:32
Общество 03.02.2020 10:32
Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решето03.02.2020 10:27
Общество 03.02.2020 10:27
Комментарии 13
Модернизация не добралась: в районной больнице Волгоградской области разрушаются полы03.02.2020 08:33
Общество 03.02.2020 08:33
Сюрприз погоды: в Волгоградской области в феврале выросли грибы02.02.2020 17:41
Общество 02.02.2020 17:41
Разбита «в хлам»: волгоградец взыскал с коммунальщиков ущерб за уничтоженную глыбой льда иномарку02.02.2020 11:47
Общество 02.02.2020 11:47
На Мамаевом кургане Волгограде помолятся о погибших в Великой Отечественной войне02.02.2020 10:12
Общество 02.02.2020 10:12
На Центральной набережной Волгограда впервые включили парковое радио01.02.2020 10:29
Общество 01.02.2020 10:29
В Волгограде мифический «Дом творчества» начал маскировку31.01.2020 17:54
Общество 31.01.2020 17:54
Комментарии 13
Из состава Общественного совета при УМВД России по Волгограду выпал бизнесмен Калонкин31.01.2020 16:49
Общество 31.01.2020 16:49
Комментарии 10
В Волгограде решили снести "Китай город"31.01.2020 14:25
Общество 31.01.2020 14:25
На участие волгоградских казаков в параде на Красной площади могут потратить 4 млн рублей31.01.2020 13:36
Общество 31.01.2020 13:36
Комментарии 27
Реклама