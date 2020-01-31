Расследования 31.01.2020 16:21
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31.01.2020 16:21
В Волгограде на два месяца арестовали подозреваемого в убийстве 16-летнего парня. Такое постановление сегодня вынес Центральный районный суд. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская.
Учащегося колледжа убили вечером 29 января на улице Новодвинской в Дзержинском районе Волгограда. Колото-резаное ранение шеи он получил в ходе драки из-за случайного конфликта с другим молодым человеком.
В региональном главке МВД установили, что подозреваемым оказался 20-летний местный житель, ранее судимый за кражу, угрозу убийством, причинение ножевых ранений. Сопротивления полицейским он не оказал. Конфликт, с его слов, начался из-за того, что студент задел его плечом.
В ходе драки он достал нож и дважды ударил 16-летнего парня в шею. В СУ СКР уточнили, что подозреваемого задержали дома в тот момент, когда он застирывал от крови свою одежду. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Мера пресечения избрана до 29 марта. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех дней в областной суд.
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