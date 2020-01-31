



11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики госпитализированы в больницу после ДТП со школьным автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в Даниловском районе. 59-летний водитель «ПАЗа», двигаясь по автодороге «Даниловка-Профсоюзник» в сторону Даниловки, не справился с управлением, выехал на правую обочину с последующим съездом в кювет.

Известно, что перед началом рабочего дня водитель прошел медицинский осмотр, автобус также был обследован на предмет технических неисправностей.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.