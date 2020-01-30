Общество 30.01.2020 17:20
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30.01.2020 17:20
Чудом выживший в результате падения с 5-го этажа разнорабочий отсудил у фирмы-подрядчика 1,1 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Дзержинского районного суда Волгограда. Пострадавший получил чудовищные травмы: открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, переломы рук, ребер, предплечья, шейки бедра, голени. В больнице скорой помощи №25 ему сделали несколько операций, после которых на третий месяц он смог «принять вертикальное положение при помощи ходунков». После выписки из медучреждения мужчину признали инвалидом третьей группы. Сейчас он нуждается в пластической операции лица.
Получить от работодателя хоть какую-то помощь оказалось проблематичным – на стройке многоквартирного дома в Красноармейском районе мужчина работал неофициально. Еще в 2018 году суд обязал ООО «Жилстрой» уплатить страховые взносы за бывшего работника и листы нетрудоспособности. Однако по состоянию на начало декабря 2019 года решение суда так и не было исполнено.
Теперь задолженность подрядчика перед бывшим сотрудником увеличилась в разы. Дзержинский райсуд обязал «Жилстрой» выплатить ему 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, свыше 300 тысяч рублей утраченного заработка и 120 тысяч рублей за расходы на лечение, лекарства, специальное питание и сиделку.
Заказчиком строительства дома, при возведении которого произошел несчастный случай, является ООО «Стройальянс».
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