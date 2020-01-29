Под Волгоградом мужчина похитил ящик с пожертвованиями тяжелобольным детям





Ранее судимый 25-летний житель Иловлинского района задержан по подозрению в хищении ящика с пожертвованиями тяжелобольным детям. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне в полицию района обратилась продавец магазина, которая сообщила, что неизвестный, находясь в помещении продуктового павильона, похитил ящик для пожертвований, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали грабителя. Задержанный вину признал полностью, пояснив, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и, увидев полупрозрачный ящик с деньгами, решил его похитить.

Установлено, что ящик для пожертвований, на который покусился грабитель, принадлежит одному из официальных фондов помощи тяжелобольным детям. Короб для сбора денег стоял на видном месте в одном из продуктовых магазинов Иловлинского района.

Возбуждено уголовное дело.



