Общество

Лучшим молодым учителям в Волгоградской области дадут по 50 тысяч рублей

Общество 29.01.2020 11:38
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29.01.2020 11:38


Крупные премии получат в 2020 году лучшие молодые учителя образовательных организаций Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора, на конкурсной основе из бюджета региона будет выплачено 40 премий по 50 тысяч рублей.
Денежные вознаграждения, как указано в документе, положены лучшим молодым учителям образовательных организаций Волгоградской области, реализующих основные общеобразовательные программы, за высокое педагогическое мастерство.
Комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области поручено в месячный срок разработать и утвердить положение о порядке и критериях конкурсного отбора лучших молодых учителей на получение денежного поощрения в 2020 году.  

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