Общество 29.01.2020 11:38
4
29.01.2020 11:38
Крупные премии получат в 2020 году лучшие молодые учителя образовательных организаций Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора, на конкурсной основе из бюджета региона будет выплачено 40 премий по 50 тысяч рублей.
Денежные вознаграждения, как указано в документе, положены лучшим молодым учителям образовательных организаций Волгоградской области, реализующих основные общеобразовательные программы, за высокое педагогическое мастерство.
Комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области поручено в месячный срок разработать и утвердить положение о порядке и критериях конкурсного отбора лучших молодых учителей на получение денежного поощрения в 2020 году.
Реклама
В Волгограде УК-банкрот выставила многотысячные счета жильцам отправленного в «свободное плавание» дома29.01.2020 14:03
Общество 29.01.2020 14:03
Волгоградские чиновники и депутаты "съедят" миллиард рублей29.01.2020 08:39
Общество 29.01.2020 08:39
Комментарии 19
Администрация Дзержинского района Волгограда дает пять дней на снос гаражей28.01.2020 17:24
Общество 28.01.2020 17:24
Комментарии 16
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушек28.01.2020 16:30
Общество 28.01.2020 16:30
Комментарии 15
Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцев28.01.2020 16:21
Общество 28.01.2020 16:21
В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумы28.01.2020 15:58
Общество 28.01.2020 15:58
Комментарии 10
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитам28.01.2020 11:07
Общество 28.01.2020 11:07
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице Рионской28.01.2020 10:33
Общество 28.01.2020 10:33
Комментарии 10
Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналке28.01.2020 09:29
Общество 28.01.2020 09:29
Комментарии 16
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в Волгограде27.01.2020 18:18
Общество 27.01.2020 18:18
Комментарии 24
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»27.01.2020 15:00
Общество 27.01.2020 15:00
В Волгограде отрепетировали праздничный салют27.01.2020 13:11
Общество 27.01.2020 13:11
Под действие антитабачного закона попала волгоградская подземка27.01.2020 11:04
Общество 27.01.2020 11:04
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сноса27.01.2020 09:45
Общество 27.01.2020 09:45
Комментарии 11
В Волгограде в час пик произошел сбой в движении трамваев и троллейбусов27.01.2020 09:38
Общество 27.01.2020 09:38
Реклама