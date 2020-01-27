Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сноса





Сегодня сотрудники МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» намерены приступить к демонтажу объектов конного клуба, расположенных на земельном участке по адресу улица Ангарская, 139Г - на территории гостинично - развлекательного комплекса «Сосновый бор». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», районная комиссия по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов признала самовольно установленными несколько навесов со стойлами, ангар и другие хозпостройки, а также ограждения общей протяженностью свыше 250 метров. Все эти сооружения на данный момент являются домом для нескольких десятков лошадей.





В администрации Волгограда пояснили, что в соответствии с действующим порядком о досудебном демонтаже незаконно установленных нестационарных объектов, владельцу данных сооружений было предоставлено 5 дней ,чтобы самостоятельно их убрать. Так как собственник к работам до сих пор не приступил, сегодня их начнет муниципалитет. Сотрудники коммунальной службы разберут сооружения, после демонтажа все конструкции будут перевезены на территорию муниципального предприятия для ответственного хранения. Собственник сможет забрать свое имущество, возместив мэрии расходы на демонтаж.











