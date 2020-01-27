Общество

Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сноса

Общество 27.01.2020 09:45
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27.01.2020 09:45


Сегодня сотрудники МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» намерены приступить к демонтажу объектов конного клуба, расположенных на земельном участке по адресу улица Ангарская, 139Г - на территории гостинично - развлекательного комплекса «Сосновый бор». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», районная комиссия по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов признала самовольно установленными несколько навесов со стойлами, ангар и другие хозпостройки, а  также ограждения общей протяженностью свыше 250 метров. Все эти сооружения на данный момент являются домом для нескольких десятков лошадей.

В администрации Волгограда пояснили, что в соответствии с действующим порядком о досудебном демонтаже незаконно установленных нестационарных объектов, владельцу данных сооружений было предоставлено 5 дней ,чтобы самостоятельно их убрать. Так как собственник к работам до сих пор не приступил, сегодня их начнет муниципалитет. Сотрудники коммунальной службы разберут сооружения, после демонтажа все  конструкции будут перевезены на территорию муниципального предприятия для ответственного хранения. Собственник сможет забрать свое имущество, возместив мэрии расходы на демонтаж. 



Согласно документам, с которыми удалось ознакомиться журналистам ИА «Высота 102», право собственности на объекты конного клуба «Сосновый бор» зарегистрировал в 2015 году. Затем администрация Дзержинского района расторгла договор аренды земли в одностороннем порядке.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. Судебные тяжбы продолжаются.

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