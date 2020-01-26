



За минувшие сутки жители региона отдали мошенникам еще полмиллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратилась 50-летняя местная жительница и сообщила о том, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мошенник рассказал женщине, что с ее счета кто-то пытается списать деньги и убедил продиктовать данные банковской карты, чтобы обезопасить счет. Впоследствии с карты были списаны 90 тысяч рублей.

Аналогичным способом мошенники обманули 53-летнего жителя Среднеахтубинского района. С его счета были похищены 60 тысяч рублей. 65-летний житель Тракторозаводского района Волгограда разместил объявление о продаже мебели на сайте бесплатных объявлений. Ночью ему позвонила женщина, которая попросила данные банковской карты для перевода денег за покупку. В результате с карты были списаны 190 тысяч рублей.

68-летнему пенсионеру из Жирновского района поступил звонок от лжесотрудников Пенсионного фонда. Мошенники пообещали ему получить выплаты, принадлежащие его покойной супруге. Чтобы получить деньги в сумме 550 тысяч рублей, потерпевший должен был заплатить налог. Мужчина самостоятельно направился к ближайшему терминалу и перечислил 160 тысяч на счет аферистов.

По все фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела, но полицейские просят жителей региона не доверять подозрительным звонкам и не совершать необдуманные действия со своими банковскими картами.



