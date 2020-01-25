Общество 25.01.2020 16:39
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25.01.2020 16:39
Фотоальбом «Достижения Волгоградской области» издадут в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», МАУ «Информационное агентство Волгограда» заключило договор с единственным поставщиком - с издательским домом «Комсомольская правда» в Москве. Альбом будет состоять из 300 листов и содержать фотолетопись последних лет. Тираж издания составит 1 тысячу экземпляров. Работа должна быть выполнена к концу апреля этого года. Издание фотоальбома обойдется в полтора миллиона рублей.
Фото сайта администрации Волгоградской области.
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