Житель Волгоградской области заплатит 20 тысяч рублей за нежелание идти в армию

Общество 23.01.2020 16:27
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23.01.2020 16:27
Приговором Ленинского районного суда Волгоградской области молодой человек признан виновным в уклонении от призыва на военную службу. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, парень в ноябре прошлого года получил повестку для отправки на военную службу в здании военкомата. Однако в указанное время он на призывной пункт не явился, о причинах неявки не сообщил. Молодой человек вину признал и раскаялся. По решению суда он заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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