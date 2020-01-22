



Региональный фонд капремонта обязали проследить за переделкой фасада многоэтажки в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, Ворошиловский районный суд удовлетворил исковые требования инспекции Госжилнадзора к регоператору. Проверка надзорного органа показала, что капремонт в доме №75 по улице Набережной в Волжском выполнен некачественно: по всему периметру здания на стенах появились трещины и шелушения штукатурки, из парапета торчит арматура. На полученное от Госжилнадзора предписание фонд капремонта не отреагировал.

Суд обязал ответчика в течение 60 дней после вступления в силу решения понудить подрядчика исправить недочеты и привести здание в порядок.



