Общество 22.01.2020 17:15
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22.01.2020 17:15
Региональный фонд капремонта обязали проследить за переделкой фасада многоэтажки в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, Ворошиловский районный суд удовлетворил исковые требования инспекции Госжилнадзора к регоператору. Проверка надзорного органа показала, что капремонт в доме №75 по улице Набережной в Волжском выполнен некачественно: по всему периметру здания на стенах появились трещины и шелушения штукатурки, из парапета торчит арматура. На полученное от Госжилнадзора предписание фонд капремонта не отреагировал.
Суд обязал ответчика в течение 60 дней после вступления в силу решения понудить подрядчика исправить недочеты и привести здание в порядок.
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