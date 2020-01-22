



Лекции «Как стать финансово грамотным человеком» проведет в российских вузах 22-30 января Сбербанк. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, акция приурочена к Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии примут участие более 100 российских вузов страны.

Эксперты Сбербанка расскажут студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнают, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.