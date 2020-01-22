Общество 22.01.2020 16:57 Новости компаний
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22.01.2020 16:57 Новости компаний
Лекции «Как стать финансово грамотным человеком» проведет в российских вузах 22-30 января Сбербанк. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, акция приурочена к Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии примут участие более 100 российских вузов страны.
Эксперты Сбербанка расскажут студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнают, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сегодня цифровизация прочно входит во все сферы нашей жизни, в том числе и в финансовую. Банковские услуги становятся доступнее, развиваются дистанционные каналы обслуживания, и поэтому особенно важно, чтобы граждане эффективно, а главное безопасно, использовали новые инструменты. Также мы видим, что сегодня клиенты более рационально подходят к выбору банковских продуктов и услуг, стремятся детально изучать риски и возможности. Понимая этот запрос, мы принимаем активное участие в мероприятиях, направленных на повышение информированности наших клиентов в данной сфере».
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