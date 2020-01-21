В Волжском назвали дату образования новых пробок на мосту ГЭС





Очередной этап ремонта моста Волжской ГЭС стартует уже 15 февраля. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил заместитель главы администрации Волжского Сергей Аксенов. По его словам, на продолжение ремонта выделено дополнительно 200 миллионов рублей, таким образом, общая сумма в 2020 году составит полмиллиарда рублей. Это почти в 4 раза больше, чем было выделено на первый этап ремонта в прошлом году. «Просим водителей с пониманием отнестись к предстоящим работам, которые планируются закончить к 1 сентября», - сказал Сергей Аксенов.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», на второй и третий этапы ремонта моста выделено около 825 миллионов рублей. Освоит эти деньги компания «Рисна». Полное окончание работ – 30 октября 2021 года. В прошлом году был закончен первый этап ремонта мостового сооружения, который обошелся в 125 миллионов рублей. Строители привели в порядок участок длиной около 600 метров. Несколько месяцев движение по плотине было затруднено из-за пробок, связанных с ремонтом.

Фото из архива "Высоты 102".