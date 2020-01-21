Общество

Нового директора Волгоградского музтеатра нашли в школе искусств

Общество 21.01.2020 11:34
3
21.01.2020 11:34


Кристину Блинову назначают директором Волгоградского музыкального театра. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, до последнего времени она возглавляла школу искусств №5. Ольга Третьякова, руководившая музкомедией, возвращается на должность ассистента главного режиссера, которую занимала до повышения по службе.
Кристине Блиновой 40 лет. Выпускница педагогического университета сейчас получает второе высшее образование в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. В течение последних 10 лет занимала руководящие должности в местных учреждениях культуры.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
21.01.2020 13:58
Общество 21.01.2020 13:58
1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2020 09:57
Общество 21.01.2020 09:57
18 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 20:30
Общество 20.01.2020 20:30
0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 17:06
Общество 20.01.2020 17:06
Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 16:23
Общество 20.01.2020 16:23
19 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 15:52
Общество 20.01.2020 15:52
9 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 15:27
Общество 20.01.2020 15:27
23 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 13:22
Общество 20.01.2020 13:22
6 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 12:23
Общество 20.01.2020 12:23
50 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 12:16
Общество 20.01.2020 12:16
11 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 11:35
Общество 20.01.2020 11:35
0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 11:00
Общество 20.01.2020 11:00
5 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 09:52
Общество 20.01.2020 09:52
13 Обсудить

0
Далее
Общество
20.01.2020 09:30
Общество 20.01.2020 09:30
6 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2020 21:13
Общество 19.01.2020 21:13
10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгограде легковушка пролетела десятки метров и приземлилась в оврагеСмотреть фотографии
13:58
В Волжском назвали дату образования новых пробок на мосту ГЭССмотреть фотографии
13:34
Остался Щур: бывшие депутаты гордумы Волгограда почти дочитали тома своего уголовного делаСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде двое бизнесменов погасят 9 миллионов рублей ущерба от налогового преступленияСмотреть фотографии
12:45
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катаниюСмотреть фотографии
12:23
Ищут пять дней: под Волгоградом пропал подводный охотникСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Волгоградка потратила больше 1 миллиона рублей на спасение "американского жениха"Смотреть фотографии
11:34
Нового директора Волгоградского музтеатра нашли в школе искусствСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области водитель-наркоман ответит за гибель подросткаСмотреть фотографии
10:41
Суд огласил приговор бывшему вице-мэру Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:39
В Волгограде бородатые кавказцы обчистили салон сотовой связиСмотреть фотографии
10:10
Бывшего вице-мэра Волгограда Андрея Доронина хотят посадить на 3 года и 3 месяцаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области подорожал проезд в пригородных автобусахСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде школьница из маршрутки попала в больницуСмотреть фотографии
09:34
Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»Смотреть фотографии
08:58
В Волгограде странная женщина напугала водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциалаСмотреть фотографии
17:06
На Приволжской железной дороге погибли 18 человекСмотреть фотографии
16:32
Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациентаСмотреть фотографии
16:23
Дело пошло: в Волгограде приступают к реконструкции спортшколы после жалобы Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области за пожилыми людьми поухаживают врачи из частных клиникСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"Смотреть фотографии
15:50
В Волжском семеро учащихся колледжа получили сроки за попытку заработать на наркотикахСмотреть фотографии
15:27
«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Волжанин угнал автобус, чтобы доехать до крещенской купелиСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области двоих водителей отучат в колонии от тяги к алкоголюСмотреть фотографии
13:37
«Забили палками и выбросили на пустыре»: под Волгоградом подростки зверски расправились над бомжомСмотреть фотографии
12:35
На «Красном Октябре» началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
12:23
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных трубСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана трудаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 