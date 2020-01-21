Нового директора Волгоградского музтеатра нашли в школе искусств

Общество 21.01.2020 11:34
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21.01.2020 11:34
Кристину Блинову назначают директором Волгоградского музыкального театра. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, до последнего времени она возглавляла школу искусств №5. Ольга Третьякова, руководившая музкомедией, возвращается на должность ассистента главного режиссера, которую занимала до повышения по службе.
Кристине Блиновой 40 лет. Выпускница педагогического университета сейчас получает второе высшее образование в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. В течение последних 10 лет занимала руководящие должности в местных учреждениях культуры.
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