Общество 20.01.2020 09:30
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20.01.2020 09:30
Даниловский районный суд Волгоградской области по требованию прокуратуры признал запрещенной к распространению в России информацию о тактике противодействия правоохранительным органам и силовым структурам в ходе акций протестного характера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, соответствующая информация была опубликована на Интернет-сайте, который выявили в ходе мониторинга ресурсов в рамках надзорных полномочий в сфере исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
Суд установил, что еще в ноябре 2013 года Мещанский районный суд Москвы признал данный материал экстремистским, включив указанную инструкцию о противодействии правоохранительным органам и силовым структурам в ходе протестных акций в список экстремистских материалов под номером 2356. Однако материал «гулял» в Интернете, ознакомиться с ним мог любой желающий без предварительной регистрации на сайте.
В этой связи требования прокуратуры были полностью удовлетворены, принято решение о блокировке ресурса. Отмечается, что это судебное решение подлежит немедленному исполнению.
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