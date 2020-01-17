Общество

В Волгограде Россельхознадзор не нашел ДНК лососевых в красной икре

Общество 17.01.2020 09:41
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17.01.2020 09:41


Специалисты лаборатории Россельхознадзора не нашли в отобранных в Волгоградской области пробах икры зернистой лососевой ДНК этого семейства рыб. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, пробы были доставлены на исследования в испытательный центр ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора". На маркировке продукция была заявлена, как икра лососевая зернистая горбуша сорт первый ГОСТ 18173-2004.
Однако при проведении испытаний методом полимеразной цепной реакции в данном образце видоспецифичная ДНК горбуши не обнаружена (как и ДНК нерки, и ДНК кеты). Отметим, что видоспецифичная ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, однозначно принадлежащая определенному виду растений или животных.
Отсутствие заявленного в маркировке компонента нарушает требования Технического регламента Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".
Сообщается, что информация о выявлении отклонений от нормативных документов в образцах рыбной продукции направлена в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия решения в отношении данной продукции и ее производителя.
Примечательно, что название продукции и ее производителя ведомство почему-то не указало.

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