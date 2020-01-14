В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажи

Общество 14.01.2020 14:26
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14.01.2020 14:26
Более 600 единиц некурительной никотинсодержащей продукции изъято из оборота в Волгоградской области с начала нового года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, рейды по выявлению и пресечению оборота некурительной никотинсодержащей продукции, отнесенной к пищевой, без документов, подтверждающих ее безопасность, проводятся во исполнение поучения председателя правительства РФ. На территории региона контрольно-надзорные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.
С начала года на территории региона проверочные мероприятия проведены более чем в 900 объектах торговли и общественного питания. Предприятия-производители никотиносодержащей продукции на территории Волгоградской области не установлены.
В ведомстве отмечают, что в первую неделю проверок запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом восьмом проверенном объекте, на сегодняшний день - на каждом 26 объекте.
Все нарушители привлечены к административной ответственности. В суды направлено 19 исков об ограничении доступа к сайтам, где торгуют такой продукцией.
Справка. Некурительные табачные изделия – это продукция, потребление которой происходит без возгорания или пиролиза табака путем рассасывания в полости рта (сосательный табак), жевания (жевательный табак), или вдыхания (нюхательный табак). В частности, к такой продукции относятся так называемые никотиновые паки или снюсы.
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