Общество

82-летняя волгоградка стала участницей «Рождественского забега»

Общество 06.01.2020 13:45
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06.01.2020 13:45


В Волгограде самой возрастной участницей «Рождественского забега» стала 82-летняя пенсионерка, которая приняла участие в новогоднем мероприятии в костюме Дед Мороза. 

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня у главной елки города в пойме реки Царица собрались самые спортивные и самые веселые горожане разных возрастов, которые решили продемонстрировать свою прекрасную физическую форму и хорошее настроение. Многие пришли в костюмах новогодних персонажей. «Главное – не победа, главное – участие», - этот утешительный девиз был приготовлен для тех, кто оказался без призов. 

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