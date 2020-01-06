В Волгоградской области выпал долгожданный снег

Общество 06.01.2020 09:42
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06.01.2020 09:42
Это фото - не из архива "Высоты 102". Такие картины наблюдают в эти минуты жители Жирновского района Волгоградской области, где неожиданно выпал снег.
Ранее специалисты Волгоградского ЦГСМ пообещали, что ночью, утром и днем в большинстве районов Волгоградской области пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром местами гололедно-изморозевые явления. При этом температура воздуха в Волгограде днем будет в районе 0...+2º. Но вот дойдет ли снег из северных районов области до Волгограда, неизвестно.
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