В Волгоградской области выпал долгожданный снег





Это фото - не из архива "Высоты 102". Такие картины наблюдают в эти минуты жители Жирновского района Волгоградской области, где неожиданно выпал снег.

Ранее специалисты Волгоградского ЦГСМ пообещали, что ночью, утром и днем в большинстве районов Волгоградской области пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром местами гололедно-изморозевые явления. При этом температура воздуха в Волгограде днем будет в районе 0...+2º. Но вот дойдет ли снег из северных районов области до Волгограда, неизвестно.



