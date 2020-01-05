В Волжском семейную пару и их защитника избили и ограбили среди ночи





В Волжском задержан 29-летний мужчина за грабеж, двое его подельников в розыске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 29-летний волжанин со своей 27-летней женой возвращались домой в половине второго ночи 4 января. Около дома по бульвару Профсоюзов с ними поравнялись трое незнакомцев, один из которых стал провоцировать конфликт, после чего ударил мужчину и его жену и похитил у них личные документы, портмоне, мобильный телефон и 700 рублей. Свидетелем грабежа стал 30-летний посетитель местного кафе, который попытался помочь молодой паре, однако злоумышленники похитили и у него деньги и документы, после чего скрылись. В результате проведенных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Управления МВД России по г.Волжскому задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 29-летний неработающий, ранее судимый местный житель, который отбывал срок за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть человека. Подозреваемый сознался в содеянном. Полицейские обнаружили в его квартире похищенные у потерпевших документы и деньги, а также сотовый телефон, который он выбросил в кусты. В настоящее время полицейские устанавливают причастность к грабежу двоих других нападавших для привлечения их к уголовной ответственности. Ночной разбойник может снова попасть за решетку на 7 лет.



