Происшествия 01.01.2020 10:02
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01.01.2020 10:02
Авария произошла в центре Волгограда за час до Нового года. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в 23:04 водитель автобуса «ЛиАЗ» на запрещающий сигнал светофора совершил выезд на перекресток напротив дома № 10 по ул. Комсомольская на пересечении с пр. Ленина, где столкнулся с автомашиной «Renault Logan». В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка легковой автомашины, которая была госпитализирована в больницу с травмой головы.
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