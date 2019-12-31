



Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 25-страничный документ, опубликованный сегодня, награды получили и жители Волгоградской области.

Сергей Талагаев, который недавно был назначен директором филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», а ранее занимал должность первого заместителя директора филиала – главного инженера, награжден знаком отличия «За наставничество». Глава государства отметил его заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

Электромеханику тяговых подстанций Волгоградской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Сергею Бражнику из Волгоградской области присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Среди награжденных - артисты, певцы, строители, врачи, учителя, научные работники, работники АПК, спасатели и многие другие. Есть те, кто получил награду посмертно. Это 14-летний подросток из Омска Артур Рахимов, который 20 апреля 2019 года бесстрашно пришел на помощь двоим тонувшим в котловане 8-летним мальчикам. Президент наградил подростка медалью «За спасение погибающих».



