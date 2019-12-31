Нарядить елку по-заморски приглашает детей «Старая Сарепта» в Волгограде





В музее-заповеднике «Старая Сарепта» все новогодние праздники будут проходить торжества и познавательные акции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, юных гостей учреждения культуры ждет путешествие в «Волшебную страну». Обязательно состоится встреча с Дедом Морозом, Бабой Ягой и Снегурочкой. Первое мероприятие пройдет 2 января. В это день ребята смогут ознакомиться с традициями разных стран по празднованию Нового года и нарядить елку в соответствии с национальными традициями государств.

Сотрудники музея приготовили целую серию мастер-классов для самых маленьких по изготовлению новогодних сувениров. Всех любителей музыки приглашают на органный концерт, а тех, кому не чужды тайны и мистика, — на экскурсии в подземелья Старой Сарепты.

6 января программа будет посвящена Рождеству: запланированы детский час «Святой вечер-вечерок», «Рождественская прогулка» и многое другое — полную программу можете найти на сайте музея.

2019 год стал юбилейным для «Старой Сарепты» — музей-заповедник отметил свое 30-летие. За этот год учреждение посетили около 270 тысяч человек; состоялись 25 новых выставок.



