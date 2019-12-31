Нарядить елку по-заморски приглашает детей «Старая Сарепта» в Волгограде

Общество 31.12.2019 11:58
0
31.12.2019 11:58
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» все новогодние праздники будут проходить торжества и познавательные акции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, юных гостей учреждения культуры ждет путешествие в «Волшебную страну». Обязательно состоится встреча с Дедом Морозом, Бабой Ягой и Снегурочкой. Первое мероприятие пройдет 2 января. В это день ребята смогут ознакомиться с традициями разных стран по празднованию Нового года и нарядить елку в соответствии с национальными традициями государств.
Сотрудники музея приготовили целую серию мастер-классов для самых маленьких по изготовлению новогодних сувениров. Всех любителей музыки приглашают на органный концерт, а тех, кому не чужды тайны и мистика, — на экскурсии в подземелья Старой Сарепты.
6 января программа будет посвящена Рождеству: запланированы детский час «Святой вечер-вечерок», «Рождественская прогулка» и многое другое — полную программу можете найти на сайте музея.
2019 год стал юбилейным для «Старой Сарепты» — музей-заповедник отметил свое 30-летие. За этот год учреждение посетили около 270 тысяч человек; состоялись 25 новых выставок.
Реклама
«Они как и люди, боятся одиночества и предательства»: волгоградская семья создала дома рай для крыс31.12.2019 15:41
Владимир Путин в канун Нового года отметил заслуги двоих жителей Волгоградской области31.12.2019 13:29
Накануне Нового года в Волгоградской области спасатели и полицейские усилили бдительность31.12.2019 11:54
Фотофакт-2019: каким запомнился Волгоград в Год Свиньи31.12.2019 08:47
«Я бомж»: в Волгоградской области чиновники показали сироте будущую квартиру и решили ее отобрать30.12.2019 20:10
Отказались от единства: в Волжской гордуме перераспределили зарплату помощников30.12.2019 15:36
В новый год с новым кредитом: в Волгоградской области еще один район берет взаймы30.12.2019 14:10
Волгоградцам готовят сюрприз в виде светящихся качелей30.12.2019 12:48
Губернатор Волгоградской области поделился прогнозом погоды на январь30.12.2019 12:40
В Волгограде УК перед Новым годом подложила жителям «свинью»30.12.2019 11:07
Два дня скорби: сегодня в Волгограде вспомнят погибших при взрыве в троллейбусе30.12.2019 08:34
Новый этап благоустройства у собора в центре Волгограда: выделено еще 25 миллионов29.12.2019 17:02
Паства поздравила Владыку Феодора с годом службы в Волгограде29.12.2019 16:00
«Они не улыбаются»: Дети из Донецка побывали в памятных местах Волгограда29.12.2019 12:35
Отбой в час ночи: волгоградские военнослужащие встретят Новый год строго по праздничному распорядку29.12.2019 12:18
Реклама