Накануне Нового года в Волгоградской области спасатели и полицейские усилили бдительность

Общество 31.12.2019 11:54
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31.12.2019 11:54
Около 1600 сотрудников ГУ МЧС по Волгоградской области будут работать в режиме повышенной готовности накануне Нового года и в новогодние праздники. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, где рекомендуют также обратить внимание на меры безопасности при использовании пиротехнических изделий. Волгоградские полицейские будут дежурить в местах массовых гуляний. Эти территории оборудуют стационарными металлодетекторами, к ним будут максимально приближены маршруты патрулирования патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб полиции, а также выставлены дополнительные наряды на площадях и в парках. Движение транспорта в этих местах будет ограничено.
Уже сейчас стартовали рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. Также инспекторы будут выявлять факты перевозки детей без детских удерживающих устройств.
До завершения новогодних каникул сотрудники волгоградской полиции будут нести службу в усиленном варианте. На обеспечение правопорядка в новогодние каникулы задействуют личный состав волгоградской полиции, курсантов Волгоградской академии МВД России, членов добровольных народных и казачьих дружин, а также военнослужащих внутренних войск МВД России и сотрудников частных охранных предприятий.
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