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Волгоград радовал малиновыми рассветами

Фотофакт-2019: каким запомнился Волгоград в Год Свиньи

Общество 31.12.2019 08:47
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31.12.2019 08:47


Сделаны тысячи снимков, отсняты гигабайты видео - 2019 год был богат на события и эмоции. Редакция ИА "Высота 102" выбрала самые яркие кадры, чтобы вспомнить, каким был Год Свиньи для Волгограда. Чем жил в 2019 -ом город и его жители, что волновало и восхищало, расстраивало и веселило, злило и радовало - в праздничной фотоальбоме. 






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