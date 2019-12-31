Фотофакт-2019: каким запомнился Волгоград в Год Свиньи

Волгоград радовал малиновыми рассветами
Общество 31.12.2019 08:47
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31.12.2019 08:47
Сделаны тысячи снимков, отсняты гигабайты видео - 2019 год был богат на события и эмоции. Редакция ИА "Высота 102" выбрала самые яркие кадры, чтобы вспомнить, каким был Год Свиньи для Волгограда. Чем жил в 2019 -ом город и его жители, что волновало и восхищало, расстраивало и веселило, злило и радовало - в праздничной фотоальбоме.
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