Общество

Новый этап благоустройства у собора в центре Волгограда: выделено еще 25 миллионов

Общество 29.12.2019 17:02
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29.12.2019 17:02


Еще один крупный контракт на 25,7 миллиона рублей – второй за неделю – получило АО «Приволжстрансстрой» на благоустройство сквера у храма Александра Невского в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на этот раз средства пойдут на озеленение, сети электроснабжения, амфитеатр №2, малые архитектурные формы и деревянный настил. Контракт заключен с единственным поставщиком, как и предыдущие контракты на благоустройство этого сквера.

Напомним, два дня назад закупка у единственного поставщика на 27,2 миллиона рублей была проведена на устройство наружных сетей водоснабжения, амфитеатр №1 и малые архитектурные формы в сквере у собора Александра Невского.
Срок сдачи всех объектов - до 1 октября 2020 года.

Отметим, что общая сумма, выделенная на благоустройство этой территории, уже превысила 80 миллионов рублей. Ранее почти 30 миллионов было выделено на   работу по обустройству пешеходного фонтана, покрытия и вертикальной планировки места будущего отдыха горожан. Почти 4,5 миллиона рублей – на демонтаж наружного освещения, старых покрытий и поливочный водопровод. Эти контракты также достались АО «Приволжстрансстрой». Напомним, что и строительство храма осуществляет эта компания.

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