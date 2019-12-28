У коллекционера из Волгоградской области изъяли медали времен СССР

Общество 28.12.2019 10:52
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28.12.2019 10:52
Сотрудники отдела МВД России по городу Михайловке задержали 23-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты различные медали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, у молодого человека нашли такие медали, как «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «За отличие в охране Государственной границы СССР» и другие. Согласно заключению эксперта по культурным ценностям Министерства культуры РФ, 11 медалей имеют историческую ценность и являются государственными наградами.
Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером, а награды приобретал в интернете.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение официальных документов и государственных наград». Максимальное уголовное наказание, предусмотренное данной статьёй – арест сроком до 3 месяцев.
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