Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»

Общество 26.12.2019 16:34
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26.12.2019 16:34
Волгоградцы спасли собаку, которая едва не задохнулась в пластиковой емкости. Как рассказали жители частного сектора в Советском районе, бедный пес так неудачно засунул морду с головой в обрезанную пластиковую бутыль, что не смог освободиться из плена. Собака бегала со смешным «скафандром» на голове, но все могло закончиться плачевно. Освободить пса от пластикового «шлема» удалось с большим трудом – испуганная собака долго не подпускала к себе людей. Но в итоге все закончилось хорошо. Жители сетуют, что виной всему – мусор, который из частного сектора вывозится бестарным способом. Горожане выносят на улицу пакеты с отходами, которые до приезда мусоровоза успевают изрядно распотрошить бездомные собаки.
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