В Волгограде безработный «погорел» на кражах автомобильных аккумуляторов





Полицейские задержали неработающего 21-летного волгоградца по подозрению в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек в основном промышлял в Кировском районе. Поймали его при попытке кражи аккумулятора с очередной автомашины. В содеянном он сознался.

Установлено, что задержанный причастен к совершению 8 эпизодов краж автомобильных аккумуляторов у жителей Кировского района. По словам подозреваемого, похищенное он продавал, а деньги тратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются и другие эпизоды преступной деятельности молодого человека. За содеянное волгоградцу грозит до 5 лет лишения свободы.



