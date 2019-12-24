Происшествия

В Волгограде безработный «погорел» на кражах автомобильных аккумуляторов

Происшествия 24.12.2019 12:45
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24.12.2019 12:45


Полицейские задержали неработающего 21-летного волгоградца по подозрению в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек в основном промышлял в Кировском районе. Поймали его при попытке кражи аккумулятора с очередной автомашины. В содеянном он сознался.
Установлено, что задержанный причастен к совершению 8 эпизодов краж автомобильных аккумуляторов у жителей Кировского района. По словам подозреваемого, похищенное он продавал, а деньги тратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются и другие эпизоды преступной деятельности молодого человека. За содеянное волгоградцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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