В Волгограде начали установку главной городской елки





При помощи автовышки и крана-манипулятора в Царицынском парке начался монтаж главной городской новогодней елки, сообщает ИА «Высота 102». В настоящее время рабочие сооружают подиум, на который установят дерево высотой 18 метров и весом свыше 2 тонн.

В мэрии Волгограда уточнили, что на «ствол» ели из металлоконструкций наденут 1628 веток-лап. Вершину дерева увенчает 1,5-метровая золотая звезда, из украшений закуплены 450 синих, белых и оранжевых шаров диаметром 10 и 15 сантиметров, а также серебристые бусы. В вечернее время на новогодней ели будет загораться гирлянда из 1,5 тысячи светодиодов.

Вокруг елки рабочие расставят арт-объекты «Крылья ангела» и «Снежная королева». Освещающие лестницу фонари, ведущие из сквера Пушкина в пойму реки Царицы, подсветят праздничными консолями. Лестницу, которая ведет к музею «Россия - моя история», уже украсили яркими большими шарами.

В праздничные зимние дни в Волгограде пройдет порядка 140 общегородских и районных мероприятий, в том числе фестивали, мюзиклы, представления, флешмобы, фотоконкурсы и спортивные состязания. Они начнутся 28 декабря в 14 часов у главной елки города молодежным фестивалем «Самовар» и будут проходить ежедневно по 8 января.