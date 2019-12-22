Общество

В Волгограде начали установку главной городской елки

Общество 22.12.2019 12:38
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22.12.2019 12:38


При помощи автовышки и крана-манипулятора в Царицынском парке начался монтаж главной городской новогодней елки, сообщает ИА «Высота 102». В настоящее время рабочие сооружают подиум, на который установят дерево высотой 18 метров и весом свыше 2 тонн.
В мэрии Волгограда уточнили, что на «ствол» ели из металлоконструкций наденут 1628 веток-лап. Вершину дерева увенчает 1,5-метровая золотая звезда, из украшений закуплены 450 синих, белых и оранжевых шаров диаметром 10 и 15 сантиметров, а также  серебристые бусы. В вечернее время на новогодней ели будет загораться гирлянда из 1,5 тысячи светодиодов.
Вокруг елки рабочие расставят арт-объекты «Крылья ангела» и «Снежная королева». Освещающие лестницу фонари, ведущие из сквера Пушкина в пойму реки Царицы, подсветят праздничными консолями. Лестницу, которая ведет к музею «Россия - моя история», уже украсили яркими большими шарами. 
В праздничные зимние дни в Волгограде пройдет порядка 140 общегородских и районных мероприятий, в том числе фестивали, мюзиклы, представления, флешмобы, фотоконкурсы и спортивные состязания. Они начнутся 28 декабря в 14 часов у главной елки города молодежным фестивалем «Самовар» и будут проходить ежедневно по 8 января.

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