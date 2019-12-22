В Волгограде начали установку главной городской елки

В мэрии Волгограда уточнили, что на «ствол» ели из металлоконструкций наденут 1628 веток-лап. Вершину дерева увенчает 1,5-метровая золотая звезда, из украшений закуплены 450 синих, белых и оранжевых шаров диаметром 10 и 15 сантиметров, а также серебристые бусы. В вечернее время на новогодней ели будет загораться гирлянда из 1,5 тысячи светодиодов.
Вокруг елки рабочие расставят арт-объекты «Крылья ангела» и «Снежная королева». Освещающие лестницу фонари, ведущие из сквера Пушкина в пойму реки Царицы, подсветят праздничными консолями. Лестницу, которая ведет к музею «Россия - моя история», уже украсили яркими большими шарами.